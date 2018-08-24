Рубль укрепляется на открытии торгов

На открытии торгов российская нацвалюта укрепляется по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» уменьшился на 38 копеек и достиг показателя в 67,81 рубля. Курс евро снизился на 30 копеек — до 78,45 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Ранее сообщалось, что за неделю международные резервы России снизились на $5,4 млрд и на 17 августа составили $452,2 млрд против $457,6 млрд на 10 августа.

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Новые санкции против России из-за дела Скрипалей будут введены 27 августа, сообщил Государственный департамент США. Они будут касаться запрета на экспорт в Россию «двойных» технологий. «Газета.Ru» следит за реакцией рынков на новый виток санкционной войны.