В Госдепе назвали новую дату введения санкций против России

Новые санкции США из-за дела Скрипалей могут вступить в силу в понедельник, 27 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

Представитель отметил, что предусмотренный законом срок уведомления о санкциях в федеральном регистре истек 22 августа.

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«Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — заявил представитель.

Соединенные Штаты введут новые антироссийские санкции из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти неоднократно отрицали причастность России к нападению на Скрипалей.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Сергей Ознобищев предположил, что новые санкции против России пока не вступили в силу из-за действий президента США Дональда Трампа.

Новые санкции направлены против российских банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения. К последним относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.