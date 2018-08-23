Стивен Сигал стал индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Актер Стивен Сигал подал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье, где проживает в настоящее время, заявил представитель артиста Анар Рейбанд, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что мистер Сигал около 70-80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность. Он не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы», — сказал Рейбанд.

По его словам, предпринимательская деятельность Сигала поспособствует в исполнении его обязанностей в качестве специального представителя МИД.