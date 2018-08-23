Источник: Deutsche Bank объяснил письмо о возможном разрыве отношений с Россией

Источник в лондонских банковских кругах заявил, что Deutsche Bank не намерен вносить изменения во взаимоотношения с российским правительством, об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, направленное в Россию письмо-опросник является стандартной процедурой.

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«Этот опросник не предполагает принятия каких-либо мер в отношении России, которая остается для банка одним из стратегических рынков», — сказал источник.

Он подчеркнул, что из-за формального опроса в отношениях с Россией ничего не поменялось.

Ранее сообщалось, что лондонское подразделение Deutsche Bank в конце июня направило письмо в правительство России, в котором предупредило о возможности прекращения деловых отношений при ряде условий.