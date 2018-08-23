Трамп заявил, что его импичмент «обрушит рынки»
Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что рынки обрушатся в случае, если Демократы добьются его импичмента.
Отвечая на вопрос ведущей Эйнсли Эрхардт о возможности импичмента, президент США заявил, что не знает, как можно объявить импичмент человеку, который делает «хорошую работу».
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«Если я когда-либо подвергнусь импичменту, я думаю, что рынок рухнет, я думаю, что все будут очень бедными», — сказал Трамп.
Также президент США отметил, что экономика США скатилась бы «вниз», если бы он не выиграл выборы.
Ранее Трамп объяснил, почему его бывший адвокат Майкл Коэн и бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт говорят про него «плохие вещи».