Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсионной реформе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность заявления главы государства Владимира Путина по пенсионной реформе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретаря спросили, может ли президент выступить с заявлением по смягчению предложений правительства касательно пенсионной реформы. По словам Пескова, Путин сделает такое заявление, если посчитает нужным.

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Президент ранее заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы, и что россияне «ничего хорошего не видят в том», что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако, по словам главы государства, необходимо полагаться на экономические оценки ситуации.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступило более 100 поправок к проекту об изменениях пенсионной системы.