Курс доллара поднялся до 69 рублей

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с апреля 2016 года, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее сообщалось, что курс доллара обновил максимум с начала года.

С начала торгов 23 августа рубль продолжает слабеть к евро и доллару.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Санкции США, уже введенные или только анонсируемые, давят на рубль. Российские власти признали, что в ближайшие 12 месяцев российская валюта будет слабеть, и пообещали дать «адекватный ответ» на новые американские ограничения. «Газета.Ru» следит за динамикой курса валют в онлайн-трансляции.