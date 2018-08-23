Доллар обновил максимум с начала года

Курс американской валюты обновил максимум с начала 2018 года и превысил 68,72 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Как отмечается, курс доллара увеличился на 69 копеек и достиг показателя в 68,72 рубля, При этом он также обновил максимум этого года, который был установлен 13 августа и составлял 68,66 рубля.

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Ранее сообщалось, что с начала торгов рубль продолжает слабеть по отношению к евро и доллару.

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Санкции США, уже введенные или только анонсируемые, давят на рубль. Российские власти признали, что в ближайшие 12 месяцев российская валюта будет слабеть, и пообещали дать «адекватный ответ» на новые американские ограничения. «Газета.Ru» следит за динамикой курса валют в онлайн-трансляции.