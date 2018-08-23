ЦБ купил валюту для минфина на 20,1 млрд рублей

Банк России расчетами 22 августа закупил на внутреннем рынке валюту в интересах Министерства финансов на 20,1 млрд. руб. Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.

20 августа закупки были возобновлены после 10-дневного перерыва. 20 и 21 августа ЦБ закупил для минфина валюту на 17,5 млрд. руб. в день.

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Ранее сообщалось, что рубль слабеет к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» увеличился на 42 копейки и достиг показателя в 68,45 рубля. Курс евро рос на 27 копеек — до 79,17 рубля.

Также ранее стало известно, что ЦБ резко увеличил закупки золота.