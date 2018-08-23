Рубль слабеет к доллару и евро

С начала торгов рубль продолжает слабеть по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» увеличился на 42 копейки и достиг показателя в 68,45 рубля. Курс евро рос на 27 копеек — до 79,17 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 68 рублей.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Санкции США, уже введенные или только анонсируемые, давят на рубль. Российские власти признали, что в ближайшие 12 месяцев российская валюта будет слабеть, и пообещали дать «адекватный ответ» на новые американские ограничения. «Газета.Ru» следит за динамикой курса валют в онлайн-трансляции.