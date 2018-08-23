Deutsche Bank пригрозил разорвать отношения с российским правительством

Лондонское подразделение Deutsche Bank в конце июня направило письмо в правительство России, в котором предупредило о возможности прекращения деловых отношений при ряде условий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

В письме указано, что банк анализирует услуги, которые предоставляются российскому кабмину, в рамках программы Know Your Customer. Программа подразумевает получение сведений о клиентах с целью предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Согласно политике банка, информация о клиентах должна периодически обновляться. Отмечается, что Deutsche Bank запросил у российского правительства дополнительные документы и попросил дать обратную связь в течение 30 дней. Невыполнение требований может привести к тому, что банк разорвет деловые отношения с кабмином.