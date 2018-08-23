Источник заявил о влиянии санкций США на «практические шаги» России
Высокопоставленный источник заявил, что российские власти будут учитывать новые санкции США при реализации «практических шагов». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Будем это учитывать в наших практических шагах», — сказал источник, когда его спросили об ответе России на новые санкции США.
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Соединенные Штаты приняли решение ввести новые санкции в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Российские власти неоднократно отрицали свою причастность к инциденту.
Ранее президент России Владимир Путин назвал контрпродуктивными и бессмысленными новые санкции США против России.
Позднее в российском МИДе объяснили, почему не хотят обсуждать с США критерии отмены санкций.