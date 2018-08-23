В МИДе объяснили отказ обсуждать отмену санкций США

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что в ведомстве «принципиально» не обсуждают отмену антироссийских санкций, введенных США, так как считают их «идеологизированными». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций», — сказал Рябков.

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Замглавы МИДа также назвал санкции «идеологизированной конструкцией», которая «пропитана антироссийским подходом». По его словам, введение экономических ограничений является «искусственной» мерой, которая не совпадает с внешней политикой России.

Ранее Рябков заявил, что не видит никаких обоснований для введения новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов.