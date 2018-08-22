Орешкин поделился мнением об изъятии сверхдоходов компаний

Министр экономического развития России Максим Орешкин не поддержал идею изъятия у компаний сверхдоходов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению министра, было бы правильнее дискутировать о повышении инвестиционной активности добывающих компаний вместо обсуждения изменений в налоговом законодательстве. Орешкин добавил, что Минэкономразвития планирует обсуждать повышение инвестактивности компаний как с другими министерствами, так и с бизнес-объединениями.

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«Главная задача — сделать так, чтобы тот свободный денежный поток, тут неправильно говорить о прибыли, потому что мы говорим о том денежном потоке, который есть у тех или иных компаний, было выгодно и интересно инвестировать в проекты либо в этих отраслях, либо в каких-то других отраслях», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что дискуссию следует перенаправить от введения налогов к методам увеличения количества инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что Орешкин прогнозировал укрепление рубля.