Орешкин поделился мнением об изъятии сверхдоходов компаний
Министр экономического развития России Максим Орешкин не поддержал идею изъятия у компаний сверхдоходов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению министра, было бы правильнее дискутировать о повышении инвестиционной активности добывающих компаний вместо обсуждения изменений в налоговом законодательстве. Орешкин добавил, что Минэкономразвития планирует обсуждать повышение инвестактивности компаний как с другими министерствами, так и с бизнес-объединениями.
«Главная задача — сделать так, чтобы тот свободный денежный поток, тут неправильно говорить о прибыли, потому что мы говорим о том денежном потоке, который есть у тех или иных компаний, было выгодно и интересно инвестировать в проекты либо в этих отраслях, либо в каких-то других отраслях», — сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что дискуссию следует перенаправить от введения налогов к методам увеличения количества инвестиционных проектов.
Ранее сообщалось, что Орешкин прогнозировал укрепление рубля.