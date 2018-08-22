Компании из США и ЕС ведут переговоры с «Роснефтью» о продаже инновационных разработок по ГРП

«Роснефть» ведет переговоры о продаже лицензий на право применения своих инновационных разработок зарубежным компаниям, сообщил в среду «Интерфаксу» источник, близкий к компании.

Речь идет о цифровых технологиях по моделированию гидроразрыва пласта (ГРП).

Реклама

Источник уточнил, что заинтересованность проявили американские и европейские сервисные компании.

При этом он отметил, что и российские компании высказали желание купить лицензии. По его словам, обсуждается продажа лицензий на программное обеспечение - симулятор гидроразрыва, разработанный институтом «РН-УфаНИПИнефть».

«Это промышленный симулятор ГРП. Технология уникальная, прямых аналогов нет. Она позволяет очень точно просчитать и смоделировать процесс, что повышает эффективность работ, сокращает время и издержки», - пояснил источник.

В октябре прошлого года «Роснефть» сообщила, что создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта - «РН-ГРИД». Математическая модель симулятора базируется на концепции Planar3D, которая позволяет наиболее точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении ГРП. «Это выгодно отличает «РН-ГРИД» от западных коммерческих аналогов, большинство которых использует упрощенные подходы», - поясняла компания.

Унификация процесса проектирования ГРП за счет применения «РН-ГРИД» создает условия для формирования единого информационного пространства по всем проводимым в компании операциям ГРП с возможностью последующего анализа и интеллектуальной обработки (big data).

Симулятор ГРП - специализированное программное обеспечение (ПО) для математического моделирования и инженерного анализа процесса создания трещин при проведении ГРП. Симулятор позволяет выполнять расчет геометрии трещины ГРП с учетом геологического строения пласта, геомеханических свойств слагающих пород, параметров закачки жидкости разрыва и проппанта.

ГРП является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Ежегодно на добывающих объектах «Роснефти» производится свыше 10 тыс. операций ГРП.