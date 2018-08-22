Bloomberg: на улицах Венесуэлы возродились черные обменные рынки

В Венесуэле 95-процентная девальвация национальной валюты была отчасти попыткой подавить черные обменные рынки, на которых большинство людей покупали и продавали доллары уже в течение многих лет, сообщает агентство Bloomberg.

Однако эта попытка была безуспешной: на улицах Каракаса вновь появились обменные черные рынки. После нескольких часов с момента попытки стабилизировать национальную финансовую систему на этой неделе котировки на боливар на черном рынке взлетели вверх, говорится в материале. Некоторые из них достигали 65 боливаров за доллар. У других он был выше 100 боливаров за доллар, что значительно превышает новый официальный обменный курс в 60 боливаров за доллар, который 17 августа установил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Такая попытка унифицировать официальный и черный обменные курсы провалилась по нескольким причинам, отмечает Bloomberg. Во-первых, валютный контроль в стране, который диктует, кто может покупать и продавать доллары на официальном рынке, остался в силе. Вторая причина заключается в том, что новый обменный курс венесуэльских властей не надежен в глазах инвесторов. Между тем, гиперинфляция, вызванная увеличением минимальной заработной платы на 3,5 тыс.%, может подорвать стоимость нового курса боливара.