МЭР пересмотрит прогноз по инфляции в России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России на 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ослабление рубля добавит «несколько десятых» процентного пункта к прогнозу ведомства по инфляции в России.

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Он также отметил, что на повышение прогноза по инфляции повлиял «не самый лучший» урожай пшеницы и зерна в этом сезоне.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если текущее ослабление рубля продолжится, то в 2018 году следует ожидать ускорения инфляции на 0,5% — приблизительно до 3%.