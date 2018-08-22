Минэкономразвития пересмотрит прогноз по росту ВВП России на 2018 год в сторону понижения. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство в своем прогнозе снизит ожидаемый рост ВВП на 0,1 п.п.

«Мы, скорее всего, пересмотрим чуть-чуть вниз… экономический рост с 1,9% до 1,8%. То есть изменения во многом будут носить косметический характер», — уточнил Орешкин.

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Ранее в Минэкономразвития рассказали об ускорении роста ВВП России в июле.

В середине августа международное рейтинговое агентство Fitch также спрогнозировало, что рост ВВП России достигнет 1,8% в 2018 году.