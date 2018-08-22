Климкин не поверил словам Путина о транзите газа через Украину

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит обещаниям России и Германии о том, что после запуска «Северного потока – 2» транзит российского газа через Украину сохранится. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Если этот проект («Северный поток – 2» — «Газета.Ru») будет когда-либо построен, я прямо сказал это Еврокомиссии и Германии, то обязательно Россия прекратит поставку через украинский маршрут, какие бы не были гарантии», — сказал украинский министр.

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По мнению Климкина, прекращение транзита может быть и «физическим».

«Поэтому тут доверия нет, и мы будем последовательно против этого бороться», — заключил он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в сохранении транзита газа через Украину в будущем.

Ранее в Кремле сочли незаконным препятствование строительству «Северного потока — 2».