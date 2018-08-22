Путин прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в Европе растут объемы потребления газа.

Он также добавил, что Россия является оптимальным поставщиком газа для европейской экономики.

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Путин подчеркнул, что собственные ресурсы в европейских странах истощаются.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что попытки противодействовать «Северный поток — 2» идут вразрез с торговыми правилами и нормами.

По его словам, незаконность таких намерений настолько явная, что ее никаким образом невозможно «закамуфлировать».