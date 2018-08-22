Путин отметил рост товарооборота между Россией и Финляндией

Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Финляндией увеличился на 27% в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот достиг почти $12,5 млрд.

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Он также добавил, что общий объем прямых накопленных вложений Финляндии в экономику России составляет $4,4 млрд.

Путин подчеркнул, что компании России вложили в экономику Финляндии $3,4 млрд.

Ранее Путин заявил, что российская сторона настроена на рост объема торговли со странами БРИКС.

По его словам, по итогам 2017 года товарооборот России с другими участниками объединения вырос почти на 30%.