В Минфине заявили, что Россия стала сильнее из-за санкций

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов 22 августа обсудил с крупным международным инвестором санкции и ОФЗ. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА «Новости».

По словам Моисеева, речь во время встречи зашла о санкциях. Силуанов отметил, что из-за них Россия стала сильнее.

Реклама

«Речь зашла о санкциях, и он сказал такую вещь — что вообще-то Россия стала сильнее из-за санкций, она смогла предоставить санкциям адекватный ответ», — добавил Моисеев.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции Соединенных Штатов против России.