На Украине объяснили, почему стране необходимо сотрудничество с МВФ

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) во избежание дефолта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гройсмана, в настоящее время украинская сторона должна сотрудничать с МВФ, поскольку невыплата долгов приведет к дефолту, а он вызовет остановку производства, девальвацию гривны и инфляцию.

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«Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые», — сказал Гройсман.

Он добавил, что после этого необходимо наращивать экономику страны.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены предложить МВФ принять новую программу финансовой помощи, в рамках которой Киев может получить до $10 млрд.