Мантуров назвал расчеты в национальных валютах ответом на санкции США

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции Соединенных Штатов против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Минпромторга подчеркнул, что риски из-за новых американских санкций связаны в первую очередь с поставкой российских товаров на рынки третьих стран. При этом он отметил, что ограничения, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса, были всегда.

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«Поэтому мы, выполняя задачи по импортозамещению в области станкостроения, ставили перед собой задачу выйти на тот объем продукции, продукцию с теми качествами и характеристиками, которые ранее поставлялись предприятиям из-за рубежа», — добавил Мантуров.

Министр подчеркнул, что работа по снижению зависимости от иностранного технологического оборудования будет проводиться и дальше.

Ранее Мантуров рассказал, откуда в Россию будут поставлять попавшую под санкции электронику.