Премьер Литвы рассказал, как сдержать цены «Газпрома»

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис назвал меры, благодаря которым страна сможет сдержать цены «Газпрома». Об этом политик рассказал LRT.

По словам Сквернялиса, для сдерживания цен на рынке энергии Вильнюсу необходимо выкупить терминал в Клайпеде, который сейчас принадлежит норвежской компании HoeghLNG.

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Премьер отметил, что если Литва откажется от терминала, то цены на газ могут вырасти на 20%, что будет стоить стране около €160 млн в год.

Ранее в правительстве ФРГ заявили о заинтересованности в строительстве «Южного газового коридора».