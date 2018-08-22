США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

США заморозили размещенные в стране российские активы на сотни миллионов долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы Минфина США Сигал Манделькер, которая курирует антироссийские санкции.

Также двое россиян и одна российская компания были внесены в киберсанкционный список. Кроме того, в список санкций за связи с КНДР были внесены две российские компании и шесть кораблей.

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Отмечается, что документ о блокировке активов появился незадолго до выступления Манделькер по санкциям против России в банковском комитете сената США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал истинную причину введения антироссийских санкций США.