Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.резидент России Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что транзит газа через Украину в будущем будет сохранен, заявил журналистам

«Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен», — сказал Песков.

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Он отметил, что лидеры России и Германии обсудили прогнозы объемов потребления газа в Европе.

«Обсуждалась тема прогнозов объема потребления газа на европейском континенте. Она, действительно, обсуждалась, и было подчеркнуто то, что эти прогнозы сейчас весьма противоречивы, существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени — это по-прежнему вопрос для дальнейшей проработки», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал шагах, которые предпринимаются со стороны Москвы, в вопросе помощи беженцам из Сирии.