ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина

Банк России возобновил покупку валюты для Минфина после перерыва, сообщается в материалах на сайте регулятора.

До этого ЦБ не покупал валюту на внутреннем рынке, начиная с 9 августа.

С расчетами 20 августа регулятор закупил валюту объемом 17,5 млрд. руб.

Ранее Банк России прокомментировал ситуацию на финансовом рынке. Также ранее стало известно, что положительное сальдо торгового баланса России выросло в 1,6 раза и составило $104 млрд. Отмечалось, что основным фактом положительной динамики стала благоприятная ценовая конъюнктура.