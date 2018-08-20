Трамп не согласен с решением ФРС о повышении учетной ставки

Президент США Дональд Трамп не согласен с решением Федеральной резервной системы о повышении учетной ставки, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в июне американский центробанк единогласно принял решение повысить базовую ставку во второй раз в этом году — до 1,75-2%.

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По заявлению Трампа, он «не согласен» с повышением ставки и «недоволен» главой ФРС Джеромом Пауэллом. На вопрос о том, верит ли он в независимость ФРС, Трамп ответил, что верит в то, что ФРС должна делать «то, что хорошо для страны».

«ФРС должна мне кое-чем помогать», — заявил Трамп.

1 августа Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 1,75–2% годовых.