Турция пожаловалась в ВТО на американские пошлины

Турция обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за увеличения пошлин на сталь и алюминий со стороны США. Об этом говорится на сайте ВТО.

«Турция запросила консультации ВТО с Соединенными Штатами по поводу дополнительных импортных пошлин, налагаемых США на сталь и алюминиевую продукцию», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что запрос был подан 20 августа.

Ранее Франция и Турция обсудили противодействие санкциям США.

Из-за конфликта с США турецкая лира обвалилась по отношению к доллару почти на 40%. «Газета.Ru» разобралась, станет ли россиянам выгоднее отдыхать в Турции из-за девальвации ее национальной валюты.