Власти выделят 320 млрд рублей на развитие внутреннего туризма

В 2018 году в России предусмотрена реализация пилотного проекта по господдержке туроператоров, которые занимаются внутренним туризмом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Поддержка планируется в форме субсидий. На эти цели правительство России выделит 320 млн руб.

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Как отмечается, данное решение позволит обеспечить прирост туристских потоков на приоритетных туристических маршрутах по России более чем на 100 тыс. человек в год.

В перечень вошли территории Карелии, Алтая и Бурятии, Приморского, Камчатского и Алтайского края, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областей — круглогодично, а также Краснодарского края (без Сочи) — в период с января по май и с сентября по декабрь, за исключением новогодних каникул.