Названы популярные профессии работающих пенсионеров

После наступления пенсионного возраста продолжают работать около 40% россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что при этом пенсионеры стараются продолжить работать на том же месте, что и раньше,— чаще всего это бывает возможным в бюджетном секторе — в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и ВПК.

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Среди тех, кто сменил работу, распространены следующие профессии: сторож и дворник (более 30% рабочих мест мужчин), уборщица, билетный контролер, продавец, консьержка (более 40% рабочих мест женщин).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие годы необходимо увеличить размер пенсий в России до 20-25 тысяч рублей.