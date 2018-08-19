Guardian: британский бизнесмен пожертвовал £1 млн на референдум по Brexit

Британский мультимиллионер Джулиан Данкертон пожертвовал £1 млн (около $1,2 млн) общественной кампании People's Vote, которая выступает за проведение нового референдума по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Данкертон считает, что People's Vote дает реальный шанс «переломить» ситуацию вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

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Как отмечается, Данкертон заявил, что британские политики «лишь внесли путаницу» в споры по Brexit.

People's Vote выступает за проведение референдума, который позволит британцам одобрить или отвергнуть проект сделки между Британией и ЕС по Brexit.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривают возможность компромисса по Brexit, который позволил бы Великобритании сохранить доступ к единому рынку товаров.