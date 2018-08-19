Путин и Меркель обсудили непредсказуемость в вопросе пошлин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе пошлин. Об этом сообщается РИА «Новости».
По его словам, Путин и Меркель обеспокоены непредсказуемостью решений ряда стран по пошлинам.
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Он также добавил, что лидеры опасаются того, что подобные решения могут иметь негативные последствия для системы торгово-экономических связей.
Песков подчеркнул, что Путин и Меркель поговорили о международных торгово-экономических отношениях.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе встречи Путин и Меркель могут договориться о реакции на пошлины президента США Дональда Трампа.