AP: США сократят программы помощи Сирии

США отменяют программы финансовой помощи, направленные на стабилизацию обстановки в Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что около $200 млн, которые планировали выделить для Сирии, направят на финансовую помощь другим районам. При этом финансовая поддержка Сирии все же будет выделена — около $300 млн на это потратят другие страны коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой США.

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Также источники подчеркнули, что сокращение программы финансирования направлено на вывод США из сирийского конфликта.

Ранее в Госдепе США прокомментировали предстоящий саммит по Сирии.