Трамп рассказал о состоянии экономики США

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что экономика Соединенных Штатов в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было.

По его словам, в настоящее время «деньги текут рекой» в «драгоценный» американский доллар.

Он также добавил, что инфляция в США находится на «низком уровне».

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Трамп подчеркнул, что оптимизация бизнеса в США выше, чем когда бы то ни было.

Ранее Трамп заявил, что США были построены «благодаря пошлинам».

По его словам, новые пошлины на сталь и алюминий приведут США к «великим торговым сделкам».