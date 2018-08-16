Трамп рассказал о состоянии экономики США
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что экономика Соединенных Штатов в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было.
По его словам, в настоящее время «деньги текут рекой» в «драгоценный» американский доллар.
Он также добавил, что инфляция в США находится на «низком уровне».
Реклама
Трамп подчеркнул, что оптимизация бизнеса в США выше, чем когда бы то ни было.
Ранее Трамп заявил, что США были построены «благодаря пошлинам».
По его словам, новые пошлины на сталь и алюминий приведут США к «великим торговым сделкам».