Компания «Натали Турс» объявила о приостановке деятельности

На сайте компании «Натали Турс» опубликовано сообщение о приостановке операционной деятельности.

Другие разделы сайта туристической компании не работают. Также представители «Натали Турс» оставили телефон для справок.

Ранее сообщалось, что Ассоциации туроператоров России оценила потенциальный ущерб клиентам «Натали Турс» в 1,183 млрд руб.

Позднее в Российском союзе туриндустрии заявили, что «Натали Турс» не реагирует на претензии и запросы клиентов на компенсацию средств. При этом в ведомстве подчеркивали, что компания не может начать процесс компенсации средств, пока не будет объявлено о деятельности.