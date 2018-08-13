Прокуратура Турции начала расследование причин падения лиры к доллару

Прокуратура Анкары сообщила на своем сайте о начале официального расследования по факту произошедшего в стране финансового кризиса.

Сообщается, что действия в рамках данного расследования будут направлены в отношении лиц и СМИ, которые могут представлять угрозу экономической безопасности страны.

Реклама

В министерстве внутренних дел Турции, вместе с этим, сообщили о начале расследования в отношении 346 аккаунтов, которые занимались «провокацией роста обменного курса», сообщает CNN Turk.

О начале расследования в отношении «лиц, распространяющих фальшивые новости» о состоянии экономики также сообщило управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK), передает Sabah.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал ответ на объявление торговой войны.