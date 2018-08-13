Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,63% и составил 2 260,66 пункта.

Индекс РТС просел на 1,25%, до 1 044,12 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

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Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,16%, составив $67,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,32% — до $72,58 за баррель.

В начале торгов курс евро к рублю вырос на 65 коп. до 77,9 руб., курс доллара увеличился на 72 коп. до 68,4 руб.

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