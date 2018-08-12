Украинский эксперт признал «Северный поток — 2» экономическим проектом

Украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом. Слова эксперта передает РИА «Новости».

По словам Скаршевского, «Северный поток — 2» выгоден Европе с экономической точки зрения.

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«Это не троянский конь, а чисто экономический проект, который выгоден Европе и, прежде всего, Германии», — сказал Скаршевский.

Он отметил, что украинским властям следует не вести дискуссию о том, будет ли построен «Северный поток — 2», а разработать стратегии, которые помогут Украине заполнить свой транзитный потенциал.

Скаршевский также выразил опасение, что с окончанием строительства газопровода Украина может столкнуться с техническими проблемами при доставках газа потребителям внутри страны, так как в украинском газопроводе будет снижено давление.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» является троянским конем.