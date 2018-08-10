Эксперт прокомментировал поддержку ВТО в споре России и ЕС по третьему энергопакету

По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, поддержка со стороны ВТО в споре России и ЕС по третьему энергопакету может послужить серьезному упрощению дальнейшей реализации энергетических проектов России, передает «ФАН».

«Если в будущем проволочек будет меньше, будет лучше, в том числе и для «Северного потока — 2». Решение ВТО можно оценивать позитивно», — сказал Правосудов.

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Он отметил, что проблемой в вопросе с продолжением «Северного потока» была связана с тем, что газопровод OPAL был долгое время загружен на 50%, так как европейские страны считали его несоответствующим нормам третьего энергопакета.

Ранее сообщалось, что ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по третьему энергопакету.