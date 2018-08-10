ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по третьему энергопакету

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета, сообщаетРИА «Новости».

«Третейской группой признаны неправомерными количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу Opal, включая 50%-ное ограничение на использование мощностей трубопровода, а также требования продажи определенного количества газа на открытом рынке», — рассказали в Минэкономразвития.

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Также признаны неправомерными дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии.

Кроме того, группа признала несостоятельной защитную позицию ЕС в части сертификации операторов и «проектов общего интереса» на основании положений об общих исключениях в рамках Генерального соглашения по торговле услугами и Генерального соглашения по тарифам и торговле.