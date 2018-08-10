Трамп повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий в два раза

Президент США Дональд Трамп заявил, что он повысил в два раза пошлины на турецкую сталь и алюминий.

«Я только что одобрил удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как ее валюта, турецкая лира, быстро идет вниз против нашего сильного доллара!», — написал Трамп в твиттере.

Реклама

Он также добавил, что на данный момент отношения Турции и США «не так хороши».

Уточняется, что пошлина на турецкую сталь вырастет до 50%, а на алюминий — до 20%.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не проиграет экономическую войну.

Как стало известно, турецкая лира потеряла более 10% против доллара США.

Отмечается, что в начале дня доллар был на уровне 6,21 лиры, что является новым рекордным минимумом для турецкой валюты.