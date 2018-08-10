Эрдоган сделал заявление на фоне падающей турецкой валюты

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не проиграет экономическую войну. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Турция не проиграет экономическую войну», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что турецкая лира потеряла более 10% против доллара США.

Реклама

Отмечается, что в начале дня доллар был на уровне 6,21 лиры, что является новым рекордным минимумом для турецкой валюты.

Как стало известно, правительство США рассматривает оправданность участия Турции в программе преференций для импорта (GSP).