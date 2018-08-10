Nord Stream 2 подала заявку на маршрут «Северного потока — 2» в обход территориальных вод Дании
Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте компании.
В Энергетическое агентство Дании передали заявку на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.
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Как заявили в компании, это альтернативный маршрут, не проходящий через территориальные воды Дании.
Маршрут протяженностью 175 км будет пересекать исключительно экономическую зону страны.
При этом уточняется, что эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что российский газопровод «Северный поток — 2» является троянским конем Кремля.