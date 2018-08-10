Политолог прокомментировал заявление Медведева об экономической войне

Доктор политических наук Илдус Ярулин прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о возможном начале экономической войны из-за новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Речь идет, в первую очередь, о политической борьбе в самих США. Русофобия там настолько раскручена, и сейчас они используют это — кто громче заявит о санкциях», — сказал Ярулин.

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Эксперт подчеркнул, что от проведения политики по введению санкций остается мало победителей. Ярулин также отметил, что Россия готова к введению новых санкций.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что введение новых антироссийских санкций можно будет назвать объявлением экономической войны.