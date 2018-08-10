Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, тема развития региона обсуждалась на заседании правительственной комиссии.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, по многим позициям Дальний Восток отстает от среднероссийских показателей.

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Он отметил, что отставание в развитии связано с рядом факторов: снижение рождаемости, недостаточная поддержка семей с детьми.

Ранее Медведев сообщил, что туристическая инфраструктура регионов Дальнего Востока России пока слабая.

Премьер пояснил, что на Камчатке на данный момент пик туристического сезона, и практически все места в гостиницах заполнены.