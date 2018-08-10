Hill: новые санкции против России ударят по США

Новые антироссийские санкции могут ударить по экономике США. Об этом пишет The Hill.

По данным издания, в случае введения новых санкций против России, в соответствии с законопроектом «О защите выборов от угроз путем становления ограничений», компании США будут вынуждены покинуть российский рынок.

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Как отмечается, американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия, что принесет серьезные финансовые потери.

При этом российские компании смогут «выбивать» компании США с помощью покупки доли в проектах по всему миру.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал новые антироссийские санкции США.