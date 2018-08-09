Песков заверил в устойчивости финансовой системы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская финансовая система устойчива. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Финансовая система достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена», — сказал Песков, комментируя информацию о новых антироссийских санкциях США.

Реклама

Он подчеркнул, что власти держат финансовую систему в надлежащем состоянии на фоне непредсказуемых действий заокеанских партнеров.

Ранее Песков сообщил, что пока преждевременно говорить о возможных контрмерах России на новые санкции США.

Пресс-секретарь отметил, что Кремль ознакомлен с заявлением о новых антироссийских санкциях США, а также с информацией высокопоставленного источника о целях американских ограничений.