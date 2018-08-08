NBC: новые санкции США запрещают экспорт электроники двойного назначения в Россию

Новые антироссийские санкции, которые ввели американские власти из-за инцидента с нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери, предполагают запрет экспорта в Россию электронных устройств двойного назначения. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации телеканала, до введения санкций вопрос об экспорте «чувствительной продукции» (двойного назначения) решался в каждом отдельном случае на индивидуальной основе.

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Также ранее телеканал NBC News сообщал, что власти США могут принять второй, «более болезненный», пакет санкций из-за инцидента с нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок» в Солсбери, если Россия не предоставит гарантий неиспользования химического оружия в будущем.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Первый пакет санкций США из-за инцидента в Солсбери вступит в силу 22 августа.